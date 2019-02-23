Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Düzce'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de anaokulu ve sevgi evi yaptıran hayırsever iş kadını Şükran Öney'i ziyaret etti.

Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün proje tanıtım toplantısının ardından Öney'in Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Öney tarafından kapıda karşılandı.

Oktay, Öney'in diğer misafiri engelli Mehmet Ali Uzun ile bir süre sohbet etti. Oktay, futbolu çok sevdiğini ve Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Uzun'a Beşiktaşlı futbolcuların imzalayacağı bir forma gönderme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü eşlik etti.

