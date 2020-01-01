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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.
POLİTİKA
HABERLERİ
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01.01.2020 13:32 |
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.