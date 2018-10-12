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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ekvator Ginesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 05:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ekvator Ginesi'nde

MALABO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçak TC-DAP ile TSi 05.00'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya geldi.

Oktay, Malabo Uluslararası Havalimanı'nda Malabo Dışişleri Bakanı Simeon Oyana ve Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılacak, temaslarda bulunacak.

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