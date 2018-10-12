Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ekvator Ginesi'nde

MALABO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı David Mabuza ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Güney Afrika ile mevcut ticaret hacminin artırılması için çalışmalar yapılması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede ayrıca, Güney Afrika'da FETÖ ile mücadele ve FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusundaki hassasiyet iletildi.

Öte yandan Güney Afrika'da yeni açılan TİKA ofisinin faaliyetlerinin geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı.

