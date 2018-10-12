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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ekvator Ginesi'nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 23:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf ile görüştü

MALABO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nijer ile son dönemde artan ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşme Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf

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