Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ekvator Ginesi'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere, yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, temasları kapsamında Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasago ile görüşecek.

Ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında Ekvator Ginesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca kutlamalara katılan bölge ülkelerinin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Ekvator Ginesi’ndeki Türk vatandaşları ve Türk yatırımcılarla da bir araya gelecek.

