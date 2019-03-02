Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “FETÖ’nün de PKK’nın da inine girmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya geldi. Bolu Batı Gişeleri’nde AK Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Bolu Valiliğini ziyaret ederek Vali Ümit’ten şehir hakkında bilgiler aldı. Fuat Oktay, ziyaretleri kapsamında Sağlık Mahallesi’nde bulunan Çorumlular Derneği’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada dernek üyelerine hitap eden Oktay, neden ısrarla teknolojide ilerleyen, lider bir ülke istediklerini anlatarak, “Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Savaş uçağı alıyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse, aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem, sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli” dedi.

“FETÖ’nün de PKK’nın da inine girmeye devam edeceğiz”

Oktay, terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın inlerine girdiklerini ve teröristlerin kaçacak delik aradıklarını ifade ederek, “İstikbalimize ve istiklalimize yönelen terör tehdidiyle de mücadele ettik ve ediyoruz. Biz onlara ‘inlerinize gireceğiz’ dedik. Girdi mi? Girdik. FETÖ’nün de inine girdik. PKK’nın da inine girdik. Adını ne verirlerse versinler alfabeden hangi harfi koyarlarsa koysunlar hepsinin inine de gireceğiz ve girmeye de devam edeceğiz.Hiç kimsenin ne sınır içinde ne de sınırın ötesinden Türkiye’ye meydan okumasına fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya, Amerika’ya kaçtılar. Kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bu da devam edecek. Kaçacakları yer kalmayana kadar bu devam edecek. Arkalarında kim olursa olsun” şeklinde konuştu.

Hiçbir teröriste nefes aldırmayacaklarını kaydeden Oktay, “Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerde de Allah’ın yardımı ve sizlerin desteğiyle hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız. Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

