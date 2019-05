“Yozgatımıza has değerlerimizi İstanbul’da yaşatıyorsunuz”

“Sizler köklü geleneklerimizi, zengin kültürümüzü ve Yozgatımıza has değerlerimizi İstanbul’da yaşatıyor; dernek faaliyetleriniz aracılığıyla aranızda kardeşliği, merhameti ve sevgiyi güçlendiriyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Oluşturduğunuz dayanışma iklimini yerinde müşahede etme imkânı bulduğum bu salonda ülkemize katkı sunmak için dertlenen, gerektiğinde sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyacak hemşehrilerimi görüyorum. Burada gönüller bir, dualar bir; bizler de sizlerle aynı duygulara ortak oluyor Baba ocağımız Yozgat’ı da Yozgatlı hemşehrilerimizi de daima kalbimizde taşıyoruz. Beraberliğimizin, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin Ramazan vesilesiyle perçinlenmesini; geleceğimizin bu kardeşlik temelinde taçlanmasını temenni ediyorum” dedi.

“Millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk”

Geçen 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ihracatta ve daha birçok alanda sayısız başarılara imza attıklarını kaydeden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman attığımız adımların sağlamasını yaptık; sizlerden gelen talepler doğrultusunda var olan sıkıntıları gidermeye çalıştık. Bu yolda rehberimiz de yol arkadaşımız da aziz milletimiz oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Biz daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk” diye konuştu.