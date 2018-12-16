Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan'da

TELAVİ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni için Telavi'de bulunan Oktay, Asadov ile Kral II. Erekle Sarayı'nda görüştü.

Basına kapalı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilişkilerinin iki devlet arasındaki ilişkileri mükemmel seviyeye çıkardığı belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin giderek geliştiğine işaret edilen görüşmede, geçen aylarda açılan Star Rafineri'nin ikili ticaret hacminin artması açısından önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

