Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı.

Fuat Oktay, Yozgat'a maç yapmak için gelirken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çekerek'e yapılan ve yapılacak projeler ile verilen teşvikler hakkında bilgi veren Oktay, "Rahmetli Özal'dan beri biz teşvik veriyoruz. AK Parti iktidarı olarak ilk günden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle alakalı çok ciddi teşvik veriyoruz. Ama ne yazık ki henüz arzu ettiğimiz sonuçları alamıyoruz. Ben sizden şunun sözünü almak istiyorum. Burada sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var. Burada projeyi biz geliştireceğiz, ama uygulamaya siz geçireceksiniz. Hangi görüşten olursanız olun, hangi köyden olursanız olun, Türkiye'nin neresinden olursanız olun bu topraklarda yaşıyorsanız, 'ben buraya nasıl katkı veririm' diye bununla dertlenmeniz gerekiyor." dedi.