Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette

Oktay, Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı Kurban Bayramı namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, Allah'tan, kesilen kurbanların kabul edilmesi ve bu yıl salgın nedeniyle hacca gidemeyen hacı adaylarının gelecek yıl gidebilmelerini temenni etti.

Ülke sınırlarında nöbet tutan Mehmetçiğin, yurt içi ve dışında görevdeki tüm güvenlik güçlerinin, sağlık personeli ve itfaiye ekiplerinin de bayramını tebrik eden Oktay, şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Salgın nedeniyle şimdiden "Nerede o eski bayramlar?" denmeye başlandığını ifade eden Oktay, "İnşallah en kısa sürede geride kalır ve hep birlikte sarıldığımız ve milletçe kucaklaştığımız o bayramlarımıza kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da gönülden kucaklaşılacağını kaydeden Oktay, salgınla mücadele kapsamında "maske, mesafe, temizlik" kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan "bayramı bayram gibi yaşamaları ve yaşatmaları" için trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.