HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş durumda hamd olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette

Oktay, Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı Kurban Bayramı namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, Allah'tan, kesilen kurbanların kabul edilmesi ve bu yıl salgın nedeniyle hacca gidemeyen hacı adaylarının gelecek yıl gidebilmelerini temenni etti.

Ülke sınırlarında nöbet tutan Mehmetçiğin, yurt içi ve dışında görevdeki tüm güvenlik güçlerinin, sağlık personeli ve itfaiye ekiplerinin de bayramını tebrik eden Oktay, şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Salgın nedeniyle şimdiden "Nerede o eski bayramlar?" denmeye başlandığını ifade eden Oktay, "İnşallah en kısa sürede geride kalır ve hep birlikte sarıldığımız ve milletçe kucaklaştığımız o bayramlarımıza kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da gönülden kucaklaşılacağını kaydeden Oktay, salgınla mücadele kapsamında "maske, mesafe, temizlik" kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan "bayramı bayram gibi yaşamaları ve yaşatmaları" için trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'yla kıyaslandığında Türkiye'nin ekonomi ve ticaretteki durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem salgınla mücadelemiz hem de normalleşme sürecinde ekonomimizin, sanayimizin çarkları, ticaretimizin çarkları dönmeye başladı. Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda hamd olsun. Haziranı hatırlayın. Geçen yıla yüzde 15 artış yakaladığımız bir aydı. Ümit ediyoruz ki turizm sezonumuz, bununla birlikte ulaşım ve hizmet sektörümüz de canlanıyor olur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla da bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye gelen çocuklara oyuncak hediye eden Oktay, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

Oktay'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Ömer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuzÖmer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz
Bahar Dönemi AUZEF final sınavları tarihi uzatıldı mı? Bahar Dönemi AUZEF final sınavları tarihi uzatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

Vaka sayısının en çok olduğu illerden! Vali'den ikinci dalga uyarısı

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Diğer Haberler
Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Ömer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz

Ömer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Bakan Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına yanıt

CHP'den ‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayacağız

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayacağız

Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: Soysuzluktur

Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: Soysuzluktur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.