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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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