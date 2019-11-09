Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat'ta

"Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi... Hangi çerçevede bu şehirlerin geliştirileceğine dönük Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile ilgili çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük."

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla ya da geleceğe dönük şehirleriyle ilgili vizyonları, hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da milli mücadelenin sarsılmaz kalesi kahramanlar ve Bozok diyarı Yozgat'a geldiklerini ifade etti.

Yozgat'ın geleceği, 428 bin vatandaş için çevre ve şehircilik adına nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu manifesto çerçevesinde, bu 11 maddelik manifestonun 8'i çevre ve şehircilikle ilgili, şehrin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı kararları içeren görüşme yaptık." diye konuştu.

Yozgat'a son 18 yılda eğitimden sağlığa, üst yapıdan alt yapıya 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatan Kurum, şehre yapılacak 18 milyon liralık yatırım bedelinin hayvan pazarı ve hayvan hastanesi projelerine bakanlık olarak 2 milyon lirası hibe 5 milyon lirası kredi olmak üzere 7 milyon lira destek vereceklerini aktardı.