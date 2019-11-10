Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İş formunda toplam 19 anlaşma ile yaklaşık 1,4 milyar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İş formunda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile yaklaşık 1,4 milyar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandı” dedi.

Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan anlaşmalar düzenlenen törenle imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

“10 milyar dolara ulaştırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz”

Anlaşmanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Orta Asya’daki en büyük ticari ortaklarımızdan birisi olan Kazakistan’la var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz ekonomik temelleri sağlamlaştırmak gayesiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sayın Başbakan Askar Mamin ile iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen son durumu heyetlerimizle birlikte istişare ederek mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve alınması gereken önlemeler ilişkin son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye, Kazakistan ikili ticaretine çok önem veriyor. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayında dış ticaret hacmimizdeki yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Kazakistan’la dış ticaret hacmimiz 2018 yılında yüzde 18,7 artarak 2,9 milyar dolar seviyesin ulaştı. 2019 yılının ilk yılında dış ticaret hacmimizdeki yukarı doğru devam etmekte olduğunu yine memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bu dönemde ülkemizin Kazakistan’a ihracatı yüzde 13,4 artarak 606 milyon dolara Kazakistan’dan ithalatımız ise yaklaşık yüzde 47 artışa 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Son yıllarda petrol ihtiyaçlarımızın yine bir kısmını Kazakistan’dan karşılamaktayız. Yatırımlarımızın 3,2 milyar dolar potansiyelle beraber 6 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etmek isterim. Müteahhitlik hizmetlerimizin yine 493 proje ile yaklaşık 30 milyar dolarlık bir hacimdeyiz. Son yıllarda gelişen ilişkilerde biz bir taraftan daha ileriye götürmek istiyoruz. Diğer taraftan da özellikle ticaret hacmindeki dengeyi de daha sağlıklı ve uzunlu soluklu olmak açısında Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü ve kapsamlı ticari ilişkileri göz önünde bulundurduğumuzda mevcut dış ticaret potansiyelinin çok uzağında olduğumuz bir gerçek. Özellikle 10 milyar hedefini düşündüğümüzde. Bu konuda cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen bu hedefe ne yapıp edip, mutlak şekilde ulaşacağız” diye konuştu.