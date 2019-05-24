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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet'teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet'teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na ziyarette bulundu.

Oktay, 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na gelişinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle kitap fuarını gezen Oktay, yayınevlerinin kitaplarını inceledi, bazı kitaplar hakkında bilgi aldı.

Kitap satın alan, fuarı gezen bir çocuğa Yavuz Bahadıroğlu'nun, "Biz Osmanlıyız" kitabını hediye eden Oktay, bir öğretmenin öğrencileri için seçtiği kitap setinin ücretini ödedi.

Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

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