Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul'da temaslarını sürdüren Oktay, ilk olarak AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Partililerle sohbet eden Oktay, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne geçti. Oktay, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle sohbet etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, deri sektörünün Türkiye ve bölge ölçeğinde ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Karma ekonomik komisyon eş başkanı olduğu bazı Orta Asya ülkeleriyle yaptıkları görüşmelerde deri ham maddesi ve işleme konularının ön plana çıktığını vurgulayan Oktay, birlikte çalışarak bu ülkelerle yakın iş birliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Oktay, deri sanayicilerinin sektöre ilişkin taleplerini dinledi, görüş alışverişinde bulundu. Aynı organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Diktaş İplik Fabrikasını da gezen Oktay, iplik sektörüne ilişkin bilgi aldı ve kadın işçilerle sohbet etti.

