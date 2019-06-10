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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces ile bir araya geldi - Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine desteğinin vurgulandığı görüşmede, BM Teknoloji Bankasının önemi, BM reformu çalışmaları ve İstanbul'da açılacak BM Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces ile görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Oktay, konferans marjında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde BM Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces ile bir araya geldi.

Görüşmede, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Sadık Aslan da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ve BM arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alındı.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine desteğinin vurgulandığı görüşmede, BM Teknoloji Bankasının önemi, BM reformu çalışmaları ve İstanbul'da açılacak BM Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Esp Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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