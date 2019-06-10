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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için Cenevre'de bulunan Oktay, konferans marjında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde Nepal Başbakanı Sharma Oli ile bir araya geldi. Görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Sadık Aslan da yer aldı.

Türkiye-Nepal ilişkilerinin güçlendirilmesi için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilikler açması ve bu yönde çalışmaların başlatılması konusunda prensip kararı alındı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak anlaşmaların bir an önce imzalanması yönünde mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi ile turizmde iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeledeki hassasiyeti muhataplara iletildi.

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