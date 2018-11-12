HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü - Görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birlikteliğinin önemi vurgulandı

PALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.

Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Conte ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı.

Libya konusunda kalıcı bir çözüm bulunması bağlamında da iki ülkenin benzer düşüncelere sahip olduklarının dile getirildiği görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birlikteliğinin önemi vurgulandı.

Stratejik ortak İtalya ile çok geniş bir yelpazede olan ortak projelerin tamamlanması, yenilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki ülke arasında mevcut hükümetler arası zirve mekanizmasının süratle çalıştırılması konusunda mutabık kalındı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecekKılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek
CHP'li Öztrak: Bunlar milletten koptu ve vatandaşın halini görmez oldularCHP'li Öztrak: Bunlar milletten koptu ve vatandaşın halini görmez oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

En Çok Okunan Haberler

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

CHP'li Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti'ye geçti!

CHP'li Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti'ye geçti!

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara mesaj

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.