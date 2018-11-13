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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile bir araya geldi

PALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüştü.

Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Babis ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alındı.

Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle terörün her türlüsüne karşı kararlı mücadelenin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya'nın yürüttüğü ortak projelerin tamamlanması ve yeni projelerin belirlenerek hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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