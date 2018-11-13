PALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüştü.
Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Babis ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alındı.
Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle terörün her türlüsüne karşı kararlı mücadelenin önemi vurgulandı.
Görüşmede, Türkiye ve Çekya'nın yürüttüğü ortak projelerin tamamlanması ve yeni projelerin belirlenerek hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile bir araya geldi
1 / 18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi
2 / 18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya’ya geldi
3 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
4 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
5 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
6 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
7 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
8 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
9 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
10 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
11 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
12 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
13 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
14 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
15 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
16 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
17 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
18 / 18
İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı
Okuyucu Yorumları 0 yorum