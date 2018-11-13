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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü - Görüşmede, Suriyeli misafirler için verilen fonların AB mevzuatından kaynaklanan aşırı kurallar nedeniyle hedef kitleye aktarılmasında sorunlar yaşandığı hususunda mutabık kalındı

PALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Libya Konferansı kapsamında İtalya'nın Palermo kentinde bulunan Oktay, Mogherini ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

AB ile ilişkilerin ileriye götürülmesi için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart'ta Varna’da düzenlenen zirveden sonra ortaya çıkan olumlu havanın somut projelerle desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye’nin AB'den beklentilerini etraflıca anlattığı görüşmede, Mogherini, Avrupa'nın içinden geçtiği muhtelif sınamalar hakkında Oktay'a bilgi verdi.

Görüşmede, Suriyeli misafirler için verilen fonların AB mevzuatından kaynaklanan aşırı kurallar nedeniyle hedef kitleye aktarılmasında sorunlar yaşandığı hususunda mutabık kalındı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'daCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'da
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