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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Como kentindeki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

COMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Como kentindeki Türk vatandaşlarıyla görüştü.

İtalya'nın kuzeyindeki Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Oktay, Cernobbio'ya komşu ve çok sayıda Türk vatandaşının da yaşadığı Como'yu ziyaret etti.

Como Gölü'nün kıyısında kısa bir yürüyüş yapan, turistlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Como Türk Kültür Merkezi'nde gurbetçi vatandaşlarla kıldı.

Oktay, namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür merkezinin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Oktay, gurbetçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Como Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya

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