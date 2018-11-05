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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir."


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