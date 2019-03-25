Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Katar’a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mart Çarşamba günü Katar’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Katar Ulusal Müzesi açılış törenine katılacak Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret edecek.

Öte yandan Oktay’ın temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

