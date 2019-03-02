Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay: Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.

Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Batı Gişeleri'nde AK Parti'liler ve halk tarafından karşılandı. Ardından Oktay, Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. Oktay’ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit karşıladı. Polis tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçen Oktay, Vali Ümit'ten kentle ilgili bilgiler aldı. Fuat Oktay, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı’nda basına kapalı olarak düzenlenen Genç Kürsü programında partili gençlerle sohbet eden Oktay, daha sonra Sağlık Mahallesi’nde bulunan Çorumlular Derneği’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada dernek üyelerine hitap ederek, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.