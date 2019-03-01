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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçim toplantısına katılmak için geldiği Kırıkkale'de, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçim toplantısına katılmak için geldiği Kırıkkale'de, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim toplantısına katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Nur Camii'nde kılıp, çıkışta kent sakinleriyle sohbet etti. Valiliği ziyaret eden Oktay, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yunus Sezer ile görüşen Oktay, ardından belediyeye geçti. Belediye girişinde mehter takımı tarafından karşılanan Oktay, Başkan Mehmet Saygılı'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, akşam saatlerinde seçim toplantısına katılacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de

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