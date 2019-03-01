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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

'AK PARTİ SEVDALILARI BULUŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞTU Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Sevdalıları ile Buluşma' toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)

'AK PARTİ SEVDALILARI BULUŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Sevdalıları ile Buluşma' toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'nin Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Ben aslında Kırıkkale'ye gelip sizlerle birlikte olup sizleri motive edeceğimi düşünmüştüm; ama gördüm ki Kırıkkale beni motive etti. Evliya Çelebi'nin övgü ile bahsettiği Kırıkkale'de olmaktan son derece mutluyum" dedi.
Kırıkkale'nin Türkiye'de şehit veren iller arasında 2'nci sırada yer aldığını belirten Oktay, "Kırıkkale'nin cesur ve fedakar insanlarını her zaman yanımızda gördük. Türkiye'nin son 17 yılda, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide geldiği noktada pay sahibi oldunuz. Ülkemizin yolunu açtınız. İnşallah 31 Mart akşamı Kırıkkale'de zaferi kazanacağız" diye konuştu.
'İSTİKRARIMIZ DEVAM EDİYOR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin kalkınması, refah seviyesinin artması için mücadele verdiklerini ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu yıl ihracatımız 168 milyar doları geçti, ihracatta şahlanışımız inşallah 2019 yılında da sürecek. Hedeflerimiz çok yüksek, kim bizi alı koymaya kalkışırsa kalkışsın geri adım atmayacağız. Büyüme devam edecek. Devlet olarak şehirlerimizi imar ediyoruz" dedi.
'LİDERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Oktay, dün 28 Şubat'ın yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Yaşadığımız karanlık günleri tekrar hatırlıyoruz ve vesayete, darbeci zihniyete, gençlerimizin geleceğine kast edenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz. 28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, kızlarımızı üniversiteye sokmayan ve seçilmiş iradeyi vesayet altında tutan kirli zihniyete karşı demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar liderimizin yanında, etrafında dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz" dedi.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadeleye değinen Oktay, "Diğer taraftan ülkemize yönelik içeriden, dışardan her türlü tehdidi yok etmeyi inatla ve inançla sürdürüyoruz. Kahraman Türk Milletinin evlatları olarak yerli ve milli savunma sanayimizle, sarsılmaz inancımızla, imanımızla, karanlık ellerin maşası terör örgütlerini yok etmek için mücadele ediyoruz. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu, 82 milyonun yüreğinde, hepimizin yüreklerinde hala dimdik ayaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle bizi bu yolda hiç kimse durduramaz. FETÖ’sü, PKK’sı, DHKPC’si; adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)

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