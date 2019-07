Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü

"Arzu ediyoruz ki sorunlar bir an önce çözülsün”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuşmasında Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili TC ve KKTC’nin ortaya koyduğu yapıcı tutuma rağmen sorunun çözülemediğini ifade etti. Kıbrıs sorunuyla ilgili oyalamalarla daha fazla vakit geçirilemeyeceğini kaydeden Oktay, “Fazla sabrımız kalmadığını buradan bu vesile ile tüm dünya ve paydaşlara iletmek istiyorum. Oyalamalarla daha fazla vakit geçiremeyiz. Bu tür oyalamalar bizi hiçbir yere götüremez. Öncesinde bir ortak vizyonun birliğinin oluşması önemlidir” diye konuştu.

Görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gibi beklentiler olduğunu söyleyen Oktay, bu beklentinin kabul edilemeyeceğinin defalarca ifade edildiğini kaydetti. Tarafların 5’li gayrı resmi görüşme teklifinin KKTC ve Türkiye’nin son derece yapıcı tavrıyla ilgili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bunlar son derece ciddi fırsatlardır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ve ilgili tarafların bu fırsatı son derece ciddiyetle değerlendirmesi gerekmektedir. Bu fırsatlar her zaman masada olmayabilir” dedi.

Siyasi çözümlere her zaman açık olduklarını da belirten Oktay, “Arzu ediyoruz ki sorunlar bir an önce çözülsün, her iki halkın barış ve refah içinde yaşayacağı bir çözüme ulaşılsın” ifadesini kullandı.