Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

