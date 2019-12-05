Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Ay\u015feg\u00fcl Baybars ile bir araya geldi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, 1 saat s\u00fcrd\u00fc. Huawei Watch GT 2 ile hayat\u0131n nabz\u0131n\u0131 tutCHP'li \u00d6zel: MHP, parlamenterli\u011fin gere\u011fi yasalar\u0131n\u0131n arkas\u0131nda dursunBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019ndan AG\u0130T Toplant\u0131s\u0131\u2019nda FET\u00d6 vurgusu