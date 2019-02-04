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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşme KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

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