Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.
Tarihi Arasta Çarşısı esnafına hayırlı işler dileyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
DAEŞ'ten kurtarılmıştı! İşte Musul'un son hali
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin