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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 19:16 | Son Güncelleme

Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.

Tarihi Arasta Çarşısı esnafına hayırlı işler dileyen Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay esnaf ziyareti

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