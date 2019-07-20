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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 00:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.Oktay’ın heyetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Oktay’ın heyetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yer alıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ise Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil ediyor. Ayrıca, Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz törenlerine katılacak.
Oktay’ın ise Pazar günü akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

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