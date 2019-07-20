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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti - Oktay: - "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz" - "Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil, her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız"

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC'de temaslarını sürdüren Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geride kalan 45 yılda kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir KKTC'nin oluştuğunu belirten Oktay, "KKTC'deki vatandaşlarımızın refah seviyesi sürekli artan bir trendde gelişerek devam ediyor. Biz refah seviyesinin daha ileri aşamalara çıkmasını istiyoruz. Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız." diye konuştu.

Askeri hazırlığın yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da hazır olmak gerektiğini dile getiren Oktay, "Dolayısıyla reformlar önemli. Yapısal reformların KKTC'de güçlenmesi bizim için çok önemli. Bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk etapta 750 milyon liralık bir kaynak aktarımını serbest bırakıyoruz. Burada bu haberi sizlerle paylaşmak isterim. Bu haber, yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması anlamında can suyu boyutunda." dedi.

Oktay, ekonomik boyutun yanında sosyal ve kültürel boyutun da önemli olduğuna işaret ederek, KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençlerin arkadaş olmalarının kültürel ve sosyal iş birliği anlamında iki toplumu bir arada tutacağını söyledi.

Türkiye'deki tüm gençlik ve spor kamplarından Kıbrıslı gençlerin faydalanabileceğini ifade eden Oktay, Türkiye'de gerçekleştirilen şehir tanıtım günlerinin Lefkoşa ve diğer kentlerde yapılması için de KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği ve belediye başkanlarıyla görüştüklerini, bu tür etkinliklerin somut projelerin gelişmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından iktisadi ve mali iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu çerçevede, yıl içinde KKTC'ye ilk etapta 750 milyon liralık kaynak aktarımı yapılacak.

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