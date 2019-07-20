Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ve heyetlerin de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin birlik, beraberlik ve dayanışmasının hem topluma hem de tüm dünyaya doğru ve yerinde bir mesaj olarak iletildiğini söyledi. Akıncı, bugün gerek Oktay ile tören alanında yaptığı konuşmalarda, gerekse de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya gönderdiği mesajda 2 önemli husus olduğunu kaydetti. Akıncı, "Birincisi, haklarımızı koruma kararlığıdır. Her şart altında bu kararlılık elbette devam edecektir. İkincisi de sadece Ada'da değil, bölgede de dünyada da barış ve istikrar istediğimizdir. Bu savaşı yaşayan kuşaklar olarak bunun ne anlama geldiğini herkesten iyi anlayacak noktadayız." dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonra herhangi bir süreç olacaksa oyalamaya müsait bir süreç olmayacağının altını çizen Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri raporlarına da geçtiği gibi muhtemel bir sürecin ucu açık olmayan, çözüm odaklı ve belli bir zaman içinde sonuçlanacak bir süreç olabileceğini ifade etti. - Meclis Başkanı Uluçay'la görüşme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki görüşmede, KKTC'nin kuruluşundan bu yana çok yol katettiğinin altını çizen Uluçay, ülke olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeki olduklarına ve daha yapacakları çok şeyin olduğuna dikkati çekti. Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik temelinde bir anlaşma için her zaman yapıcı olduklarını, Ada etrafında bulunan doğal gaz ile ilgili iş birliği komitesi kurulmasını savunduklarını söyledi. Meclis Başkanı Uluçay, doğal gazın ekonomik olarak bir çatışma değil de bir uzlaşı aracı olmasını istediklerini kaydetti.