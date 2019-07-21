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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Girne'de düzenlenen Gemi Kurtaran Römorkörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Görevlendirilmesi Töreni'nin ardından Lefkoşa'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, inşaat firmasından ve yetkililerden, inşaatın durumu ve yolcu kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC

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