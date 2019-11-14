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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 22:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklere katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte KKTC’ye geldi.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal ile diğer askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın, yarın önce KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacağı, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 15.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberruken Uluçay ve saat 16.00’da Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın heyetinde, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve 2.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklere katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte KKTC’ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal ile diğer askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın, yarın önce KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacağı, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 15.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberruken Uluçay ve saat 16.00’da Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın heyetinde, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın bulunduğu bildirildi.

Öte yandan eski TMMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın da eşiyle birlikte, Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’ye geldiği belirtildi.

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