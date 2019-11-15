Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye ve Türk halkı sizlerle birlikte. Siz de her şartta bizimlesiniz. Barış Pınarı Harekatı'nda bunu en net şekilde ifade ettiniz. Milletimiz adına şahsınız ve hükümetinize harekattaki desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Başbakanlık binasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı konuşmada, güzel bir günde Kıbrıs Türkleri ile bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini Tatar'a ileten Oktay, Ada'da huzur, barış ve refahın hakim olduğu nice yıllarda birlikte olma temennisinde bulundu.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü ile el ele, gönül gönüle olduğunu vurgulayan Oktay, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye ve Türk halkı sizlerle birlikte. Siz de her şartta bizimlesiniz. Barış Pınarı Harekatı'nda bunu en net şekilde ifade ettiniz. Milletimiz adına, şahsınız ve hükümetinize harekattaki desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dünyanın aykırı sesler çıkardığı bir ortamda KKTC hükümeti olarak net bir duruş sergilediniz. Kardeşlik bugünlerde belli olur. Bunu da gösterdiniz." diye konuştu.