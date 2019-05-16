Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de iftara katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Evkaf işbirliğinde düzenlenecek iftar programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın KKTC’ye ziyarette bulunacak. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Evkaf işbirliğinde 17 Mayıs 2019 tarihindeki iftar programımız, Hala Sultan Camii avlusunda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir” denildi.

