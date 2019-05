Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’de iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, KKTC’de düzenlenen iftar programına katıldı. Oktay, “Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü hiçe Sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Vakıflar işbirliğinde, Hala Sultan Cami avlusunda düzenlenen iftar programına katıldı. KKTC tarafından ise iftar programına KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin her konuda KKTC’nin yanında olduğu vurgusunu yaparak, “Anavatan ve garantör Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çözüm için her zaman olduğu gibi yine omuz omuza birlikte çalışmaya devam edecektir. Hedefimiz Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini mutlak şekilde sağlanması ve Adadaki meşru haklarının güvenliğinin refahının garanti altına alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü hiçe Sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız” Türkiye’nin hem kendi çıkarlarını hem de Kıbrıs Türkünün çıkarlarını gözettiğini belirten Oktay, “Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığımızda çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Türkü’nü hak ve çıkarlarını koyacağımızı ve bu konuda gereken adımları atmaktan çekilmeyeceğiz en başından beri her vesile ile dile getirdik dile getirmeye de devam edeceğiz. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Adanın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün hiçe Sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin sözlerinin göstergesi olarak faaliyetlere de başladığının altını çizen Oktay, “İlk sondaj gemimiz Fatih’in sondaj faaliyetlerinde bulunmak üzere Kıbrıs adasının batısına intikali bu konudaki kararlılığımızın göstergesidir. Yeni sondaj gemimiz Yavuz ise Önümüzdeki dönemde yine doğu Akdeniz’de aynı şekilde faaliyet gösterecektir. Fatih’in faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerinde Türkiye’ye söz söyleme hakkı bulanlar tüm adanın sahibi gibi hareket eden Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerini ne yazık ki görmezden gelmekte, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin bölgedeki enerji denkleminden dışlamayacağı artık herkesin kabul etmesi gerekmektedir” dedi.

“Rum tarafı Doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koymaktadır” Kıbrıs Türkünün haklarını garanti altına alan ve güvenlik endişeleri karşılayan çözüm modellerini görüşmeye hazır olduklarını belirten Oktay, “Doğu Akdeniz’de keşif edilen hidrokarbon kaynakları adayı daha cazibeli bir hale getirmiş durumda. Türkiye her zaman Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının tüm ada halkın refahını artması yönünde kullanılması gerektiğini savunmuştur ve savunmaya da devam edecektir. Ancak Rum tarafı tek yanlı yaklaşımlarıyla doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını ne yazık ki açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“Ucu açık müzakere süreçlerinin tarafa bırakılması elzemdir”

Kıbrıs Türkünün gelişmesine engel olunamayacağını vurgulayan Oktay, “Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının engellemesi ve mevcut statükonun korunması sürdürülebilir durum değildir. Ucu açık müzakere süreçlerinin Adadaki mevcut gerçekleri göz ardı eden yaklaşımların artık bir tarafa bırakılması elzemdir. İhtilaflar yerine temsil edecek olan enerji kaynaklarının Uluslararası hukuk çerçevesinde paylaşıldığı sürece bölgede barış istikrar ve refah aracına dönüşeceğini inancımızda tamamdır” İfadelerini kullandı.

KKTC’nin tarihi boyunca her türlü zorluğa rağmen her alanda ilerlediğini belirten Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana her türlü engellemelere rağmen siyasal sosyal ve ekonomik alanlarda önemli başarılar kazanmıştır kıbrıs türk demokrasisi sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş olup ada da demokrasi kültürü de yıllar yılı içinde gelişmiştir. Bu çerçevede yeni hükümetin kurulmasına yönelik hazırda devam eden çalışmaların da en kısa sürede sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz” dedi.