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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:08 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek törenlere katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Başkent Lefkoşa'ya geldi.

Oktay, Ercan Havaalanı'nda Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareketçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da KKTC'ye geldi.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek törenlere katılacak olan Oktay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de görüşecek.

Fuat Oktay ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı'nın KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC KKTC 35 yaşında

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