Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile yapılan mutabakata ilişkin, "Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz” dedi.

Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması” ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Aytekin Polatel ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Teknolojide yaşanan gelişmelerin etkisiyle medya tüm unsurlarıyla birlikte yenilenmekte; dönüşmektedir. Küresel bir iletişim ağı oluşturan internet ve web uygulamaları sayesinde bir görüntü ya da bilgi, saniyeler içinde dünyayı dolaşabilmekte. Şu anda akıllı cihazlarımızdan farklı dilde on binlerce yayına, habere ve görüntüye ulaşabilir durumdayız. Bu durumun topluma, siyasete ve günlük hayatımıza etkilerini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medya programları ve bazı sosyal mecralarda görüntü odaklı uygulamaların yaygınlaşmasıyla “vatandaş gazeteciliği" ya da “katılımcı gazetecilik” kavramlarının hayata girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu durum, medyanın tarafsızlığı ile kişi haklarına ve özel hayata saygı gibi ilkelerden münezzeh, sübjektif bilginin dolaşımını artırmaktadır. Nerede, hangi tarihte çekildiği belli olmayan, hatta çoğunlukla çarpıtılan, doğruluğu ve güvenilirliği tartışmalı birçok habere, görüntüye maruz kalabiliyoruz. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırt etmenin iyice zorlaştığı bu günlerde sizler gibi evrensel meslek ahlakı, demokratik değerler ve hukuk çerçevesinde mesleğini icra eden basın mensuplarının kıymeti, katbekat artmıştır” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günlerde sosyal medya ve yabancı basın organlarında yanlış bilgi ve görüntülerin kamuoyuna sunulduğunu aktaran Oktay, “Bildiğiniz gibi Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günlerde sadece sosyal medyada değil yabancı basın organlarında da tamamen yanlış bilgi ve görüntüler kamuoyuna sunuldu. Suriye’de süren savaşta Esed’in zulmüne tanıklık eden fotoğraf kareleri sanki Barış Pınarı Harekatı esnasında çekilmiş gibi servis edildi. Bunun yanı sıra kurgu bazı görüntüler kaydedilerek, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zulüm uygulanıyor gibi gösterildi. Sıcak operasyon süresince basın mensuplarımız bir yandan ateş hattından en doğru bilgiyi aktarırken, bir taraftan da Türk basını paylaşılan manipülatif görüntülerin çarpıtma olduğunu kanıtlayan çalışmalar yürütmüştür. Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı cephe hattında canını hiçe sayarak görev yapan haber kameramanı ve muhabirlere ödül vermeyi anlamlı bulduğunu, aralıksız olarak haberi kesintisiz ulaştıran, milletin gözü kulağı olan basın mensuplarının tarihe tarafsız şekilde not düşen bir meslek icra ettiğini söyleyen Oktay, "Sadece 15-20 kilogramı bulan kamera ekipmanlarını değil, haberi en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmanın yükünü de taşıyorsunuz. Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, bizlerin izlerken bile yüreğimizin dayanmadığı bazı görüntüleri yerinde kaydediyor, olaylara bizzat şahitlik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

“Sarı yeleklilerin de içinde PKK yanlılarının olduğunu ve terörün bumerang gibi kendilerine döndüğünü görüyoruz”

Kameraların milletin gözü olarak gerektiğinde yangına girecek cesareti, temiz ve en iyi görüntü için saatlerce bekleyecek sabrı taşıdıklarını belirten Oktay, "Haber kameramanlığı ve muhabirlik. Paris’teki protestolarda polisin kullandığı plastik merminin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Foto Muhabir Mustafa Yalçın gibi ’tek gözümle de olsa mesleğimi yapmaya devam edeceğim’ diyecek kadar azimli insanların işidir. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı ömür diliyorum. Mustafa Yalçın kardeşimiz Paris’te polisin hedef aldığı tek basın mensubu da değil. Göstericilere atılan gaz bombası ve plastik mermilerle ne yazık ki 25 kişi gözlerini, 5 kişi de ellerini kaybetti. Sarı yeleklilerin protestosuna karşı polisin kullandığı gaz bombaları ve plastik mermiler, Fransız halkının da hayatını cehenneme çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanımız, ’Vandallar sokaklarınızı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız’ derken teröre destek veren çevreler, YPG/PKK’lıları cumhurbaşkanlığı sarayında ve AB Parlamentosunda ağırlamaya devam ediyordu. Dünyanın başka yerlerinde de ağırlamaya devam ediyorlar. Bu sarı yeleklilerin de içinde PKK yanlılarının olduğunu ve terörün bumerang gibi kendilerine döndüğünü görüyoruz" diye konuştu.