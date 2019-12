Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile yapılan mutabakata ilişkin, "Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz” dedi. Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması” ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Aytekin Polatel ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Teknolojide yaşanan gelişmelerin etkisiyle medya tüm unsurlarıyla birlikte yenilenmekte; dönüşmektedir. Küresel bir iletişim ağı oluşturan internet ve web uygulamaları sayesinde bir görüntü ya da bilgi, saniyeler içinde dünyayı dolaşabilmekte. Şu anda akıllı cihazlarımızdan farklı dilde on binlerce yayına, habere ve görüntüye ulaşabilir durumdayız. Bu durumun topluma, siyasete ve günlük hayatımıza etkilerini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Özellikle sosyal medya programları ve bazı sosyal mecralarda görüntü odaklı uygulamaların yaygınlaşmasıyla “vatandaş gazeteciliği" ya da “katılımcı gazetecilik” kavramlarının hayata girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu durum, medyanın tarafsızlığı ile kişi haklarına ve özel hayata saygı gibi ilkelerden münezzeh, sübjektif bilginin dolaşımını artırmaktadır. Nerede, hangi tarihte çekildiği belli olmayan, hatta çoğunlukla çarpıtılan, doğruluğu ve güvenilirliği tartışmalı birçok habere, görüntüye maruz kalabiliyoruz. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırt etmenin iyice zorlaştığı bu günlerde sizler gibi evrensel meslek ahlakı, demokratik değerler ve hukuk çerçevesinde mesleğini icra eden basın mensuplarının kıymeti, katbekat artmıştır” dedi. Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günlerde sosyal medya ve yabancı basın organlarında yanlış bilgi ve görüntülerin kamuoyuna sunulduğunu aktaran Oktay, “Bildiğiniz gibi Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günlerde sadece sosyal medyada değil yabancı basın organlarında da tamamen yanlış bilgi ve görüntüler kamuoyuna sunuldu. Suriye’de süren savaşta Esed’in zulmüne tanıklık eden fotoğraf kareleri sanki Barış Pınarı Harekatı esnasında çekilmiş gibi servis edildi. Bunun yanı sıra kurgu bazı görüntüler kaydedilerek, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zulüm uygulanıyor gibi gösterildi. Sıcak operasyon süresince basın mensuplarımız bir yandan ateş hattından en doğru bilgiyi aktarırken, bir taraftan da Türk basını paylaşılan manipülatif görüntülerin çarpıtma olduğunu kanıtlayan çalışmalar yürütmüştür. Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur" şeklinde konuştu. Barış Pınarı Harekatı cephe hattında canını hiçe sayarak görev yapan haber kameramanı ve muhabirlere ödül vermeyi anlamlı bulduğunu, aralıksız olarak haberi kesintisiz ulaştıran, milletin gözü kulağı olan basın mensuplarının tarihe tarafsız şekilde not düşen bir meslek icra ettiğini söyleyen Oktay, "Sadece 15-20 kilogramı bulan kamera ekipmanlarını değil, haberi en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmanın yükünü de taşıyorsunuz. Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, bizlerin izlerken bile yüreğimizin dayanmadığı bazı görüntüleri yerinde kaydediyor, olaylara bizzat şahitlik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörün kökünü kazımak için yürüttüğü harekatları eleştiren ve yaptırım tehditleriyle durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Oktay, “Biz, sınırlarımızın ötesinden ateş ederek vatandaşlarımızın canına kastedenlerin ve bölgeyi dipsiz bir terör kuyusu haline getirenlerin kim olduğuyla değil, ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Bu terör odaklarının arkalarında her kim olursa olsun bizim mücadelemiz en güçlü şekilde sürecektir. Türkiye ne Suriye’de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak. Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri iş birliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz. Tüm adımlarımız uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına uygundur; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emeğin hak ettiği şekilde takdir edilmesine özellikle önem verdiklerini vurgulayan ve 24 yıldır en iyi görüntüleri ödüllendiren bir yarışmanın alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Oktay, "24 yıldır en iyi görüntüleri ödüllendiren Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nın alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin faaliyetlerinden biri olan yarışma, sektörde birlik ve dayanışmayı da perçinlemektedir. Yarışmaya her geçen yıl yeni kategoriler ekleyerek başvuru sayısını ve kapsayıcılığını artırmanız, haberi görüntüyle yazan tüm meslek mensuplarını teşvik etmektedir. Derneğin mesleki faaliyetlerin yanı sıra Anadolu’nun uzak köşelerinde çocukları kamerayla tanıştıran ’Benim Hikayem’ projesi gibi sosyal etkinlikleri de takdire şayandır. Görüp aktarmak için, duymak duyurmak için fedakarca çalışan tüm haber kameramanı ve muhabirler için yürüttüğünüz faaliyetlerin devamını temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Can güvenliğinin bile tam anlamıyla olmadığı çoğu görevde işlerini sevgi ve aşkla yapan tüm basın mensuplarını gönülden kutluyor, gerçekleri bizlere ulaştırma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından kendisine verilen kamerayı kullanarak çekim yaptı.