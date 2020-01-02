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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
02.01.2020 18:26 |
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."