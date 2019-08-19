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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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