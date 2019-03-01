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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli piyade tüfeği ile atış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli piyade tüfeği ile atış yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.

Bir dizi temaslar için Kırıkkale'de bulunan Oktay, MKEK Silah Fabrikasını ziyaret etti.

MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılanan Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K'ın üretim stantlarını gezdi.

Silahlar hakkında yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti.

Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kırıkkale

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