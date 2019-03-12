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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli sporcuları kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş'ta ikamet eden milli şampiyon atletler Emine Akbingöl, Derya Kunur ve Berfin Barışer ile bir araya geldi

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş'ta ikamet eden milli şampiyon atletler Emine Akbingöl, Derya Kunur ve Berfin Barışer'i kabul etti.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Muş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen halk buluşmasının ardından kentin gurur kaynağı milli sporcularla bir araya geldi.

Oktay, Portekiz'in Albufeira şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500 metresini tek ayakkabı ile tamamlayarak şampiyon olan genç atlet Emine Akbingöl'ü tebrik etti.

Atletizmde önceki yıllarda farklı şampiyonalarda derece elde eden Kunur ve Barışer'i de kutlayan Oktay, milli sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

Oktay, milli sporcuların antrenörü Emel Koçlardan'a da yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.

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Berfin Barışer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Derya Kunur Emine Akbingöl Kabul milli sporcular

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