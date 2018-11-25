Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, öğretmenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ortaokul ve lisede öğretmenliğini yapan Ahmet Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Oktay, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla dün akşam ortaokulda fen bilgisi, lisede fizik derslerine giren Yılmaz'ın, Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin kapısında karşılanan Oktay, bir süre görüştüğü Yılmaz'ın torunlarını sevdi.

Yılmaz'ın Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Oktay, "O dönemdeki hemen hemen tüm öğrencilerimizin size olan sevgisi, saygısı bambaşkaydı. Hepimizin üzerinde hakkı var hocamın. Sizi Allah için seviyoruz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Emekli öğretmen Yılmaz ise ilk öğretmen olarak atandığında, "Allah'ım ben öğretmen oldum. Bana bu mesleği kısmet ettin. Beni mahcup etme." diyerek dua ettiğini söyledi.

"Öğrencilerin hakkı kalır" diye öğretmenlik hayatında bir dakika dahi derse geç girmediğini vurgulayan Yılmaz, kendisinden çok daha iyi öğretmenlerin mutlaka olabileceğini ama kendisinin Allah'ın verdiği kabiliyeti sonuna kadar kullandığını belirtti.