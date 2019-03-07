Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. Birileri bunu anlayamadığı için farklı şeyler üzerinden konuşmaya başlıyor. Biz onu göklere uçurduğumuzda göreceksiniz, TSK’nın envanterine aldığımızda göreceksiniz” dedi.

Keçiören’de seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşa hitap etti. Keçiören’in vatana sevdalı insanların yurdu olduğunu belirten Fuat Oktay, “Keçiören’in başka bir özelliği daha var; her şeyi ile yerli, yüreği ile yerli, zihni ile yerli ve milli. Başkanları ve başkan adaylarıyla da yerli Keçiören. Alt yapısı ve üst yapısıyla bambaşka bir Keçiören’deyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin geldiği aşamayı anlatan Oktay, “Ekonomimizi güçlendireceğiz dedik, güçlendirdik, 3,5 kat büyüttük ekonomimizi. Terörle kendi silahlarımızla, kendi savunma sistemlerimizle mücadele ediyoruz. Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. Birileri bunu anlayamadığı için farklı şeyler üzerinden konuşmaya başlıyor. Biz onu göklere uçurduğumuzda göreceksiniz, TSK’nın envanterine aldığımızda göreceksiniz. Bunu siz biliyorsunuz, buna hayalleri yetmeyenlere sesleniyorum, görecekler bunu. 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 168 milyarın üzerine çıkarttık” şeklinde konuştu.

Tanzim satışlarına ilişkin konuşan Oktay, “Biz çözümü sizinle birlikte buluruz, hiçbir şey bizi korkutmaz. Ufacık bir hareketle hiçbir fırsatçıya göz yummayacağız dediğimizde fiyatlar aşağıla indi, daha da inecek. Bu yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Oktay, terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin ise, “Ülkede sınırlar içinde nefes aldırmıyoruz. Sınır dışına kaçınca rahat edeceklerini sandılar, rahat vermeyiz” açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı’nın milli olduğunu anlatan Oktay, muhalefeti eleştirerek, “İttifakı perde arkasında kurdular. Gizli pazarlıklarla kurdular. ‘HDP ile ittifak kurduk’ diyemiyorlar. Bizim milletimiz perde arkasında oynanan oyunlara prim vermez” dedi.

Şehircilikte yeni bir dönemi başlatacaklarını kaydeden Oktay, seçim döneminde vatandaşlara verilen vaatlerin seçim sonrasında yapılması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını söyledi. Keçiören’de esnafları da ziyaret eden Oktay, bir vatandaşın "Naylon poşetleri neden kaldırdınız?" sorusu üzerine naylon poşetin çevreye zararını ve çevre konusunda yapılan çalışmaları anlattı.