HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oktay, "Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra ile birlikte Çankaya'da bulunan Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oktay, 3054 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra açıklama yaptı. Oktay, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, milletin iradesini sandığa yansıtacağını belirtti. Oktay, şöyle konuştu:
"İnşallah bu akşam, yarın sabah çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha kararlı, çok daha istikrarlı bir Türkiye ile tekrardan yolumuza devam etmiş olacağız. Bugün demokrasi şöleni. Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz. Hamdolsun ciddi bir katılım oranımız var. Dünya geneline baktığımızda her zaman yüksek katılım oranlarımızla bayram havasında gerçekleşen bir seçim. İnşallah tüm Türkiye için, hepimiz için hayırlı olacak. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve tüm adaylarımız için hayırlı olsun."

FOTOĞRAFLI

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Destici: Milletimizin sözü başımızın tacıdırDestici: Milletimizin sözü başımızın tacıdır
Oy kullanmaya kedisiyle beraber geldiOy kullanmaya kedisiyle beraber geldi

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.