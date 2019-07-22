Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “(Özbekistan ile) İkili ticaret hacmimiz 900 milyon dolara ulaşmıştır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan ile Türkiye’nin ticaret hacminin bu yılın ilk 5 ayında 900 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu yılın sonunda ise ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir. Orta vadede bu rakamı 5 milyar dolara taşıma hedefimiz doğrultusunda yarın gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Özbekistan Hükümetlerarası KEK 5. Dönem Toplantısı ve Türkiye ile Özbekistan İş Forumu kapsamında Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev’in kendisi ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev onuruna verdiği yemeğe katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortak bir coğrafyanın, tarihin ve kültürün kardeş halkları olarak kavuşmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle Özbekistan’dan böylesine geniş kapsamlı bir heyetin ülkemize ziyaretini, yakın işbirliğimizi sürdürme iradesine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Ziyaretinizin dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. Türk ve Özbek halklarının gönül bağlarını ve samimi kardeşlik ilişkilerini tarih boyunca muhafaza ettiğini söyleyen Oktay, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluğun daha da ilerilere taşınacağını vurguladı.

“Özbekistan’ın başlattığı kapsamlı reform hareketlerini beğeniyle takip ediyoruz” Özbekistan’ın Orta Asya’daki bütün devletlerle komşu olan, hem siyasi coğrafya hem de tarihsel bağları sebebiyle stratejik bir konumda olduğunun altını çizen Oktay, Özbekistan’ın gelişmesinin bölgenin refahı ve istikrarı için önemli olduğunu ifade etti. Oktay, Özbekistan’ın başlattığı kapsamlı reform hareketlerini ve dünyayla entegrasyonu için attığı kararlı adımları beğeniyle takip ettiklerini aktararak, “Türkiye Özbekistan’ın her alandaki potansiyelinin farkındadır ve bunu daha yükseklere taşıması için her konuda kardeş Özbekistan’a destek vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler sonucunda ilişkilerimizi ’stratejik ortaklık’ seviyesine yükseltmemiz ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni ihdas etmiş olmamız, tarihten gelen güçlü bağlarımızın bugüne uzanan kurumsal zeminini pekiştirmiştir. Bu çerçevede ilişkilerimizde ekonomi, ticaret, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda somut gelişmeler kaydedildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“İkili ticaret hacmimiz 900 milyon dolara ulaşmıştır”

İki ülke arasındaki temasların gün geçtikçe arttığını vurgulayan Oktay, “Gayretlerimiz neticesinde ikili ticaret hacmimiz bildiğiniz gibi 2019 yılının ilk 5 ayında 900 milyon dolara ulaşmıştır. Bu yılın sonunda ise ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir. Orta vadede bu rakamı 5 milyar dolara taşıma hedefimiz doğrultusunda yarın gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü’nün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

Tarihi İpek Yolu güzergahının yeniden canlandırılmasında Türkiye ve Özbekistan’ın büyük role sahip ülkeler olduğunu hatırlatan Oktay, “İnanıyorum ki KEK toplantılarımız ve yarın gerçekleşecek iş forumu sonucunda isabetli işbirlikleri ve kazan kazan anlayışına dayanan açılımlara el birliği ile imza atacağız. Ayrıca tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip halklarımız açısından eğitim ve kültür alanındaki iş birlikleri de büyük önem arz etmektedir. Sayın Ganiyev ile yarın imzalayacağımız Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü’nün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev de iki ülke arasında var olan ilişkileri daha fazla geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkinin kalite yönünden daha da ileri bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri ve ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

